الأردن يحذر من تصعيد الوضع في جنوبي لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية يوم الأحد من التصعيد المتزايد في جنوب لبنان وتداعياته الخطيرة التي قد تؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية تهدد أمنها واستقرارها، وخصوصاً في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة أهمية دعم لبنان وأمنه واستقراره وسلامة شعبه ومؤسساته، مشدداً على ضرورة التزام قرار مجلس الأمن رقم 1701 للحيلولة دون المزيد من التصعيد، وتكاتف كل الجهود لخفض التصعيد وحماية المنطقة من خطر الانزلاق نحو حرب إقليمية.

كما انتقد القضاة استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والفشل في التوصل إلى اتفاق تبادل يفضي إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، مما سيضع المنطقة كلها في مواجهة خطر توسع الصراع إقليمياً.

وشدد الناطق الرسمي على ضرورة إطلاق حراك دولي فاعل يفرض وقف العدوان بشكل فوري، وينهي الكارثة الإنسانية في غزة.

وتبادلت القوات الإسرائيلية وحزب الله النيران بشكل مكثف في وقت مبكر من صباح يوم الأحد على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان، ما يمثل تصعيدا كبيرا في صراعهما الطويل الأمد.

وأعلن حزب الله أنه أطلق مئات الصواريخ على إسرائيل انتقاما لقتل قائده، فؤاد شكر، في غارة جوية إسرائيلية على بيروت الشهر الماضي. وفي المقابل، أفادت إسرائيل بأنها شنت العديد من الغارات الجوية الاستباقية التي استهدفت منصات صواريخ حزب الله في جنوب لبنان.