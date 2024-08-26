ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم طريق الفيوم القاهرة إلى 6 وفيات و7 مصابين

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم -حسين فتحى:

ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم سيارة نقل تربلا بعد من السيارات بمحيط مركز سنورس إلى 6 وفيات و7 مصابين كان طريق الفيوم/ القاهرة قد شهد خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين حادث تصادم عدة سيارات أمام مساكن ميمنة بمركز سنورس بالفيوم.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد حسنى مريز مأمور قسم شرطة سنورس، بوقوع حادث تصادم بيين سيارة نقل طائشة وعدة سيارات أجرة وملاكي.

انتقل لموقع الحادث قيادات مديرية أمن الفيوم، و9 سيارات إسعاف تحت إشراف الدكتور هاني همام مدير مرفق إسعاف الفيوم، حيث تبين من معاينة العميد هانى تعيلب رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع شرق الفيوم، أن الحادث وقع بسبب تهور قائد السيارة النقل والذى كان يسير بسرعة زائدة،مما تسبب فى اصطدامه بعدة سيارات كانت تسير فى نفس اتجاه السيارة النقل، مما تسبب فى مصرع 6 أشخاص وإصابة 7 أخريين بينهم نائب رئيس مركز ومدينة سنورس.

جرى نقلهم لمستشفى الفيوم العام والتأمين الصحى، وأشرف العقيد وائل عبد الحى وكيل إدارة مرور الفيوم، على رفع اثار الحادث وتسيير حركة المرور.

وانتقل لموقع الحادث الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم ونائبة الدكتور محمد التونى نائب المحافظ للإشراف على علاج المصابين ونقل جثث المتوفين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وسنورس المركزى كما انتقل فريق من نيابة سنورس لمعاينة اثار الحادث وسؤال المصابين وشهود العيان، كما قرر مدير نيابة المركز بالتحفظ على سائق السيارة النقل المتسببة فى الحادث وإجراء تحليل مخدرات على قائدها.