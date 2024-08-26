سيستمر طويلًا.. وزير العمل يكشف موعد إصدار قانون العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد جبران، وزير العمل، عن موعد وتفاصيل إطلاق قانون العمل خلال الفترة القادمة.

وقال محمد جبران، إنه سيتم دعوة كل من له علاقة بالنقابة والمؤسسات، واستضافة كبار المستشارين بهيئة الدولة، وذلك للمشاركة في الحوار الاجتماعي؛ وحتى يستمر القانون لفترة زمنية طويلة تصل إلى 40 عام وليس عامين أو ثلاثة وينتهي.

وأضاف "جبران"، في تصريحات صحفية له، أن أبرز توجيهاته حاليًا تشمل الانتهاء من قانون العمل، قائلًا: القريب العاجل سيبدأ الحوار الاجتماعي، وسنرفع القانون بعدها إلى مجلس النواب لاعتماده.

وأكد وزير العمل، أنه سيتم الإهتمام بدعم تطوير التدريب المهني خلال الفترة القادمة.