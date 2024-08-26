تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم الإثنين

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بالإمارات العربية المتحدة حالة الطقس اليوم الإثنين موضحًا أن يكون الطقس صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، وقد تظهر السحب شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار.



وأضاف المركز في بيانه اليومي، الرياح جنوبية شرقية – شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/ساعة.

وتابع، في الخليج العربي يكون خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:25 والمد الثاني عند الساعة **:** والجزر الأول عند الساعة 10:41 والجزر الثاني عند الساعة 00:31

وذكر، في بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:44 والمد الثاني عند الساعة 04:14 والجزر الأول عند الساعة 08:14 والجزر الثاني عند الساعة 21:20

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة كالاتي:

أبوظبي 44 33 75 20

دبي 44 34 70 25

الشارقة 44 32 65 20

عجمان 43 33 70 25

أم القيوين 44 31 65 20

رأس الخيمة 45 31 70 25

الفجيرة 35 30 90 60

العـين 44 34 50 20

ليوا 45 31 70 20

الرويس 44 32 75 20

السلع 44 31 70 25

دلـمـا 40 34 80 30

طنب الكبرى / الصغرى 41 33 80 30

أبو موسى 42 33 85 35.