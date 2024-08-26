رويترز تؤكد وفاة مستشارها الأمني ​​ريان إيفانز في كراماتورسك

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت وكالة رويترز للأنباء أن مستشارها الأمني ​​ريان إيفانز الذي عمل ضمن فريق الوكالة الذي يغطي التطورات في أوكرانيا قُتل في كراماتورسك وهي مدينة خاضعة لسيطرة كييف في جمهورية دونيتسك الشعبية حسبما ذكرت الوكالة اليوم الاثنين الموافق 26 اغسطس.

وبحسب الوكالة، فإن "إيفانز، وهو جندي بريطاني سابق، كان يعمل مع رويترز منذ عام 2022 وكان يقدم المشورة لصحافييها بشأن السلامة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك في أوكرانيا وإسرائيل وفي دورة الألعاب الأولمبية في باريس، وكان عمره 38 عاما".

وتابعت:"نبعث بأحر تعازينا وأفكارنا إلى أسرة رايان وأحبائه..لقد ساعد رايان العديد من صحفيينا في تغطية الأحداث في جميع أنحاء العالم؛ وسوف نفتقده بشدة"، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

رويترز.. ضربة صاروخية على كراماتورسك يوم السبت أسفرت عن فقدان أحد موظفيها

وقال مصدر لوكالة الأنباء الروسية “تاس” في وقت سابق إن مستشار السلامة بالوكالة قُتل، لكنه لم يذكر اسمه.

وذكرت الوكالة أن ضربة صاروخية على كراماتورسك يوم السبت أسفرت عن فقدان أحد الموظفين، بينما تم نقل اثنين آخرين إلى المستشفى.