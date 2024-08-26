النازحين.. أزمة إنسانية جديدة على الحدود اللبنانية

ياسر رشاد - القاهرة - الأمم المتحدة: ٣.٧ مليون شخص في حاجة عاجلة للمساعدات الانسانية وتطالب بوقف فوري للاعتداءات

الإثنين 26/أغسطس/2024 - 04:50 ص 8/26/2024 4:50:00 AM

كشف عمران رضا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان، عن أزمة نزوح كبيرة تهدد الأوضاع الإنسانية على الحدود اللبنانيةض.



فبجانب الأزمة الاقتصادية الكبرى التي تواجهها لبنان والاعتداءات المتواصلة من قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية.. فقد تدفق ما يقرب من 200 ألف شخص على طول "الخط الأزرق" بين جنوب لبنان وشمال الأراضي المحتلة في أعقاب الهجمات الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني الأعزل.



وقال عمران رضا هناك 150 ألف شخص آخرين ما زالوا على بعد عشرة كيلومترات من الحدود التي تحرسها الأمم المتحدة في مناطق جنوب لبنان التي تتأثر يوميا بالقصف والغارات الجوية.

وأضاف أنه منذ السابع من أكتوبر، قُتل ما لا يقل عن 130 مدنياً في لبنان، بما في ذلك 21 مسعفاً وثلاثة صحفيين على الأقل.

وقال " إننا نكرر الرسالة بأن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود لإنهاء هذه الأعمال العدائية ، وإيجاد حل سياسي دبلوماسي، وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني بشكل فوري ومستمر". وأكد رضا أنه حتى قبل الحرب في غزة، كان لبنان في دوامة انحدارية، تتسم بأزمة سياسية ومالية واجتماعية واقتصادية طويلة الأمد. وأضاف "الآن، في عام 2024، وصل عدد المحتاجين إلى المساعدة إلى 3.7 مليون شخص، بما في ذلك المتضررون من الأزمة من اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين وغيرهم من المهاجرين. وقد أدى الصراع إلى تآكل قدرة الدولة على معالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية ".

وأضاف " لقد دمرت سبل عيش الناس . وتأثرت قدرتهم على الوصول إلى المياه والكهرباء والرعاية الصحية. ويعاني الأطفال والآباء من صدمات نفسية."

وأضاف أن العاملين في المجال الإنساني يستجيبون لاحتياجات النازحين وكذلك أولئك الذين بقوا في مناطق الخطوط الأمامية، على الرغم من انعدام الأمن وتحديات الوصول وعدم كفاية التمويل.

وأكد المسؤول الإنساني أيضاً أنه على الرغم من التمويل المحدود - حوالي 25 % من المطلوب - تمكنت الأمم المتحدة وشركاء الإغاثة من الوصول إلى حوالي مليون شخص محتاج حتى الآن هذا العام، بما في ذلك ما لا يقل عن 180 ألف شخص متضرر من الصراع في جنوب لبنان.

وشدد على "أننا نواصل بذل قصارى جهدنا لتحسين قدرتنا على الوصول إلى الأشخاص المحتاجين، وتعزيز تنسيقنا، وإعطاء الأولوية لجهودنا لمساعدة الفئات الأكثر ضعفاً، والتفاوض بشأن الوصول إلى التقييمات والتوزيعات - لكننا بحاجة إلى المزيد من الموارد والتمويل ".

وأضاف أن العاملين في المجال الإنساني يحتاجون إلى حوالي 110 ملايين دولار في الفترة من أغسطس حتى نهاية العام للاستجابة المستمرة لمساعدة ما يصل إلى 290 ألف شخص متضرر من النزاع في البلاد.

ومع ذلك، إذا حدث المزيد من التصعيد، فسوف يحتاجون إلى المزيد.

وقال رضا: "فيما يتعلق بالاستعدادات في الوقت الحالي، فإننا نطالب بـ 36.4 مليون دولار إضافية لتخزين الأغذية والمياه والأدوية والمواد غير الغذائية مثل مستلزمات النظافة ومواد المأوى للاستخدام الفوري في حالة التصعيد".