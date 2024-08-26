زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبارات أداء لعدة طائرات مسيرة

ياسر رشاد - القاهرة - استعدادا للحرب

الإثنين 26/أغسطس/2024 - 05:21 ص 8/26/2024 5:21:43 AM

كوريا ..أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون، على اختبار أداء لعدة طائرات مسيرة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام رسمية بكوريا الشمالية اليوم الاثنين الموافق 26 اغسطس.

ووفق لوكالة يونهاب للأنباء، دعا جونج أون إلى تطوير وإنتاج المزيد من المسيرات الانتحارية لتعزيز الاستعداد للحرب.

كما أشرف زعيم كوريا الشمالية، على اختبار نظمه معهد المسيرات التابع لأكاديمية علوم الدفاع يوم السبت، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA).

وأوضح التقرير أن المسيرات حلقت خلال الاختبار على مسارات محددة مسبقًا ونجحت في تدمير الأهداف المحددة، حيث كان لديها مهام مهاجمة أهداف العدو على الأرض وفي البحر.

وأكد الزعيم الشمالي على أهمية تطوير العديد من أنواع المسيرات وتحسين قدراتها القتالية في محاولة للاستعداد للحرب، وقال: "من الضروري تطوير وإنتاج المزيد من المسيرات الانتحارية من مختلف الأنواع لاستخدامها في وحدات المشاة التكتيكية والعمليات الخاصة، فضلاً عن مسيرات الاستطلاع الاستراتيجي والمسيرات الهجومية متعددة الأغراض".. بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.

كما شدد على ضرورة التطوير المستمر لأنظمة الأسلحة الاستراتيجية تحت الماء والمسيرات الانتحارية تحت الماء، لافتا إلى الحاجة إلى إدخال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بشكل استباقي في تطوير المسيرات.

كوريا الشمالية تكشف عن اسلحتها

وأظهرت الصور التي نشرتها الوكالة مسيرتين انتحاريتين باللون الأبيض تضربان وتدمران أهدافًا وهمية تبدو وكأنها دبابات "كيه-2" (K-2). وهذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها كوريا الشمالية عن مثل هذه الأسلحة.