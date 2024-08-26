القوات الروسية تدمر 8 مركبات مدرعة في منطقة كورسك

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نائب رئيس الإدارة العسكرية والسياسية الرئيسية للقوات المسلحة الروسية، قائد قوات "أخمات" الخاصة، اللواء أبتي علاء الدينوف، اليوم الاثنين الموافق 26 اغسطس، أن مقاتلي قوات "أخمات" الخاصة، بالتعاون مع اللواء الثاني للقوات الخاصة الروسية، دمروا خلال اليوم الماضي مركبتين قتاليتين للمشاة وخمس مركبات قتالية مدرعة ودبابة خفيفة من طراز AMR فرنسية الصنع في منطقة كورسك.



ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قال القائد أحمد في مقطع فيديو نُشر على قناته على تطبيق التواصل الاجتماعي "تليجرام":"طوال الليل حتى 26 أغسطس قام رجالنا بعمل لائق، أود أن أقول إنه خلال اليوم الماضي، دمرت قواتنا مركبتين قتاليتين للمشاة وخمس مركبات قتالية مدرعة ودبابة AMR واحدة، بالإضافة إلى ست مركبات آلية، كانت من أنواع مختلفة من الشاحنات الصغيرة".

وتابع :"خلال اليوم الماضي، تمكنا أيضًا من القضاء على مجموعة من قاذفات القنابل الآلية، وقذائف الهاون، ودمرنا أيضًا مدفعًا رشاشًا، ومن خلال توجيه الضربات إلى كل هذه المعدات العسكرية، ألحق رجالنا خسائر فادحة بالقوات الأوكرانية".

وأشار علاء الدينوف إلى أن العدو الأوكراني يتم إيقافه ويتم تدميره كل يوم في منطقة كورسك، قائلا: "إن العدو يحاول بالفعل التقدم ولكن دون جدوى، وقد بدأنا بالفعل العمل في مناطق عديدة لتدمير العدو وتحرير بعض المستوطنات، وأعتقد أن هذا العمل سيتقدم مع كل يوم".

يشار إلى أن الجيش الأوكراني شن هجوما واسع النطاق على منطقة كورسك الحدودية في 6 أغسطس الجاري، وأعلن مرارا وتكرارا وجود خطر صاروخي على أراضي منطقة كورسك.

