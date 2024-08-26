مقتل 5 عمال جراء انهيار منجم فحم في فيتنام

ياسر رشاد - القاهرة - قالت السُلطات في فيتنام، إن خمسة من عمال منجم فحم في شمال البلاد لقوا حتفهم بعد انهياره.

وقالت إدارة منطقة كوانج ننه، في بيان، إن الحادث وقع في منجم فحم بالمنطقة، وهي أكبر مناطق استخراج الفحم في البلاد، بحسب "رويترز".

وقالت تقارير إعلامية حكومية اليوم إن الضحايا، وجميعهم من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و47 عامًا، كانوا يعملون لدى وحدة تابعة لشركة فيناكومين المملوكة للدولة لاستخراج الفحم.

ولم يتسن الحصول على تعليق من فيناكومين بعد بشأن الحادث.

وقالت الإدارة إنه يجري التحقيق في سبب الحادث.

وتتكرر حوادث مناجم الفحم في فيتنام التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة.

وشكلت محطات الطاقة التي تعمل بالفحم 60 بالمئة من إنتاج الكهرباء في البلاد في النصف الأول من العام الجاري.

وفي أبريل، لقي أربعة عمال مناجم فحم حتفهم وأُصيب سبعة آخرون في انفجار غاز بمنجم فحم تديره وحدة أخرى لفيناكومين.