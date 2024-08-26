الاحتلال يقتحم قلقيلية ويعتقل عدد من المواطنين فجر اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، مدينة قلقيلية، وفقًا لـ"وفا".

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي وداهمت عددا من المنازل والبنايات السكنية، واعتقلت عددا من المواطنين.

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن فاخر جبر وزوجته بعد اقتحام شقة سكنية في المدينة، والشاب متيم رضوان بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

كما داهمت قوات الاحتلال بناية سكنية في محيط دار الأيتام في حي كفر سابا بمدينة قلقيلية، وحي القرعان ومنطقة الصحة الجديدة ومنطقة الاتصالات القديمة بالمدينة.

وقد استشهد، الليلة، عدد من المواطنين بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مدينة غزة.

وأفاد مراسلنا ومصادر طبية، باستشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين بجروح، بعد قصف طيران الاحتلال لمنزل في محيط مستشفى أصدقاء المريض غربي مدينة غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال محيط شارع أبو ظريفة بعبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستهدفت غارة جوية إسرائيلية أرضا زراعية في القرارة شمال شرق مدينة خان يونس.