الموسيقار عمر خيرت يختتم مهرجان القلعة.. الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

يختتم مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، فعاليات النسخة الثانية والثلاثين منه، بحفلين متتاليين مساء الأربعاء ٢٨ أغسطس على مسرح المحكى.

ففي الثامنة مساء يقدم أوركسترا مركز تنمية المواهب تدريب وقيادة المايسترو راجى المقدم وإشراف مديره الفنى الدكتور سامح صابر مختارات موسيقية من المؤلفات الدرامية الشهيرة، وأعمال الزمن الجميل منها

"رأفت الهجان، البنات، المال والبنون، دموع في عيون وقحة، قلبي ومفتاحه، سهر الليالي، الضوء الشارد، الأقصر بلدنا، ميدلي (كلثوميات) إلى جانب مجموعة من المؤلفات العالمية منها bella ciao، ‏Carnaval De Paris، تتر العالم يغني ( Popcorn ).

وفي العاشرة مساء يحيي الموسيقار عمر خيرت حفلاً بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة قيادة المايسترو ناير ناجى، ويعزف نخبة من أشهر مقطوعاته الموسيقية التي ينتظرها عشاقه من جمهور المهرجان منها ضمير أبلة حكمت، البخيل وأنا، خللى بالك من عقلك، مسألة مبدأ، ليلة القبض على فاطمة، قضية عم أحمد، صابر يا عم صابر، إعدام ميت، عارفة، غوايش، اللقاء الثاني وغيرها.