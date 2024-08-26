الأعلى للآثار يرفع أسعار زيارة الأهرامات.. وإقامة الحفلات والأنشطة بالمواقع الأثرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

وافق المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار، على تعديل رسوم زيارة هرم خوفو من الداخل، وذلك خلال جلسته رقم 304، التي عقدت خلال شهر أغسطس الجاري.

وجاءت الزيادة بنسبة 50% تقريبًا على أسعار تذاكر زيارة هرم خوفو من الداخل، ويتم تطبيق تلك الزيادة بداية من 1 يناير 2025، حيث أصبحت أسعار التذاكر كالتالي:

- الزائر الأجنبي 1500 جنيهًا، بدلًا من 900 جنيه.

- الطالب الأجنبي 750 جنيهًا، بدلاً من 450 جنيه.

- الزائر المصري 150 جنيهًا، بدلاً من 100 جنيه.

- الطالب المصري 75 جنيهًا، بدلاً من 50 جنيه.

كما وافق المجلس، في اجتماعه الأخير أيضا على تعديل مقابل إقامة الأنشطة والفعاليات بالمواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار، لتكون القيمة المعدلة كالتالي:

- 70000 جنيه مقابل إقامة الفعاليات والأنشطة لكل 100 فرد.

- تحصيل 50% من قيمة المقابل المقرر عند زيادة العدد لأكثر من 100 فرد وحتى 50 فرد بمبلغ 35000 جنيه.

- في حالة زيادة العدد عن ذلك يتم تحصيل كامل قيمة مقابل الخدمة المقرر.

- يسمح بالتجهيز للفعالية في نفس اليوم منذ فتح الموقع الأثري مجانا.

- يتم تحصيل مقابل إقامة النشاط أو الفعالية بالإضافة إلى رسوم الإشراف - رسوم صندوق العاملين - مقابل مرافق مياه وكهرباء.