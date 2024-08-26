مدحت صالح يشدو بأروع أغانيه في مهرجان القلعة.. غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

يستقبل مسرح المحكى بقلعة صلاح الدين، حفلين متتاليين غدا الثلاثاء ٢٧ أغسطس، ضمن فعاليات الدورة الثانية والثلاثين، من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية.

الحفل الأول يقام في الساعة الثامنة مساء مع الفنان سعد العود بمصاحبة فرقته الموسيقية، يقدم خلاله مجموعة من أشهر أعماله وأعمال الموسيقى العربية التى يؤديها بأسلوبه الخاص منها "الصحبجية، لا مش أنا اللي أبكي، كل ده كان ليه، في يوم و ليلة، يا دنيا يا غرامي، توبة، شغلوني، كنت فين، من قد ايه كنا هنا، امتى الزمان، مشغول عليك مشغول، غالي عليا، سواح ، على حسب وداد، زي الهوى ، العيون السود، الليلة الكبيرة، أمل حياتي وغيرها.

وفي العاشرة مساء، يقدم النجم مدحت صالح، في لقاء طال انتظاره مع جمهوره، بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، باقة من أجمل أغانيه التي خلدت مسيرته الفنية، منها "بحلم على قدي، المليونيرات، كوكب تاني، أنا مش بعيد ،قلب واحد، حبيبى يا عاشق، الله ياسيدى،النور مكانه فى القلوب، تلات سلامات.