شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية.. إليك أبرز ما يقدمه التحالف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

يمثل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قوة ودفعة كبيرة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية؛ فمنذ بداية عمله انتهج التحالف استراتيجية بعيدة عن العشوائية، تمثلت في تنقيح بيانات المستفيدين من المبادرات، وتوحيد قواعد البيانات لتصبح قاعدة واحدة يتم الاعتماد عليها لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ورصدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خاصة بعد إطلاقه مبادرة "كتف في كتف"، والتي تهدف إلى تقديم خدمات متنوعة للمواطنين في مختلف المجالات الصحية، والتوعوية، والتعليمية، والعمرانية، وغيرها.

وتطرقت الدراسة إلى طبيعة عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي،مؤكدة أنه يعمل بصورة أساسية للقضاء على ازدواجية المنفعة، وتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني في تخفيف الأعباء عن المواطنين عبر حزمة من المساعدات النقدية والعينية.

وذكرت أن الهدف الأساسي لعمل التحالف ليس فقط تقديم المساعدات العينية والنقدية، وإنما العمل على مراعاة كافة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، والاستثمار في أطفالها؛ بدعم المشروعات الصغيرة وأصحاب الحرف اليدوية بفتح ورش عمل تضمن دخلًا يمكنهم من الإنفاق على أسرهم، لتشارك بشكل إيجابي في سوق العمل والإنتاج.