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مفقودان في آيسلندا جراء انهيار كهف جليدي

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

فُقد شخصان وأصيب آخران بجروح خطيرة جراء انهيار كهف جليدي على مجموعة من السياح في جنوب شرقي آيسلندا.
وأفادت شرطة منطقة سودورلاند أن أربعة أشخاص وجدوا أنفسهم محاصرين تحت الجليد، وتم إنقاذ اثنين منهم وهما مصابان بجروح خطيرة، مبينةً أن البحث مستمر في محاولة للعثور على الاثنين الآخرين.

وكانت المجموعة مكونة من 25 شخصاً تقوم بجولة منظمة في نهر بريداميركورجوكول الجليدي عندما انهار أحد الكهوف بالقرب من بحيرة جوكولسارلون الجليدية السياحية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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