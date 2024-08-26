الصين تُفعّل الاستجابة الطارئة من المستوى الرابع وسط توقعات بهطول أمطار غزيرة في بكين والمناطق المحيطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الصين

الخليج 365_واس

فعّل المقر الوطني للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف في الصين، أمس، الاستجابة الطارئة من المستوى الرابع في مواجهة فيضانات محتملة في بكين وتيانجين وخبي وشانشي.

ومن المتوقع أن تهطل أمطار غزيرة في معظم أنحاء بكين وتيانجين، وفي الأجزاء الوسطى والجنوبية من مقاطعة خبي، وكذلك الأجزاء الوسطى والشمالية من شانشي.

ويوجد في الصين نظام استجابة للطوارئ مكوّن من أربعة مستويات للسيطرة على الفيضانات، حيث يعّد المستوى الأول أكثرها شدة.

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