الدفاع الروسية: المروحيات دمرت قوات أوكرانية ومدرعاتها في غارة ليلية

ياسر رشاد - القاهرة - كورسك.. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الاثنين الموافق 26 اغسطس، أن مروحيات قتالية روسية من طراز مي-28 إن إم دمرت دروعا وقوى بشرية أوكرانية في غارة ليلية في منطقة كورسك الحدودية.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية “تاس”، فقد جاء في بيان الوزارة: “نفذت أطقم الطيران التابعة للجيش باستخدام مروحيات مي-28 إن إم ضربات ليلية باستخدام أسلحة تطلق من الجو ضد حشود بشرية ومدرعات ومركبات آلية عسكرية تابعة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية في منطقة كورسك الحدودية”.

وتابع البيان:"أجرت الأطقم طلعات جوية باستخدام نظارات الرؤية الليلية وجهاز تصوير حراري جديد، مما يساعد على تدمير الأهداف المحددة ليلاً ونهارًا بأقصى قدر من الفعالية".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن الضربات جرت باستخدام صواريخ مضادة للدبابات ضد أهداف معادية تم استطلاعها.

وقالت الوزارة إن الطواقم عادت بسلام إلى مطار المغادرة بعد استخدام الأسلحة التي أطلقتها القوات الجوية، وافادت تقارير الاستطلاع بتدمير عناصر ومدرعات للجيش الأوكراني.

شن الجيش الأوكراني هجوما واسع النطاق على منطقة كورسك الحدودية في 6 أغسطس الجاري، وأعلن مرارا وتكرارا وجود خطر صاروخي على أراضي منطقة كورسك.