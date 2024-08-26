تعليق الدراسة الحضورية في أحد محافظات السعودية اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - تعليق الدراسة.. مع استمرار التقلبات الجوية وعدم استقرار الطقس في بعض مناطق المملكة العربية السعودية، أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين الموافق 26 اغسطس.



وأوضحت الإدارة أنه تم تعليق الدراسة لطلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس التابعة لمكتب التعليم بمحافظة صامطة.. بحسب ما نشرته وسائل الإعلام السعودية.



وأرجع المتحدث الرسمي للتعليم بالمنطقة إبراهيم الحازمي، السبب وراء تعليق الدراسة اليوم إلى ما جاء في التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد باستمرار الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة.



وأضاف الحازمي أنه حرصاً على سلامة الجميع، فقد تقرَّر تحويل الدراسة عن بُعد اليوم وذلك عبر منصة "مدرستي" في المدارس التابعة لمكتب تعليم محافظة صامطة.

حالة الطقس اليوم



وكان المركز الوطني للأرصاد السعودي أعلن توقعاته بشأن حالة الطقس اليوم، متوقعا

استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.