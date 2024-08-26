حرارة شديدة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة، بداية من اليوم الاثنين إلى السبت 31 أغسطس، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة استمرار طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا.

وتتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما توقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا يوم السبت والأحد على مناطق من حلايب شلاتين أبو سمبل يصاحب ذلك نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.