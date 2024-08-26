شكرا لقرائتكم خبر عن صور| إجلاء العشرات بعد حريق ضخم بمبنى سكني في لندن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجلت السلطان البريطانية العشرات من مبنى اشتعلت فيه نيران ضخمة شرق لندن،

ويكافح مئات من رجال الإطفاء حريقًا في المبنى السكني شاهق الارتفاع، فيما نُقل شخصين إلى المستشفى، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".

وجرى إجلاء أكثر من 100 شخص من البرج السكني، وإرسال نحو 40 سيارة إطفاء و225 رجل إطفاء لمكافحة الحريق في طريق فريشووتر في داجنهام.

وقالت إدارة الإطفاء في لندن، التي تم استدعاؤها في الساعة 2.44 صباحا، إن أجزاء من السقالات المحيطة بالمبنى، وكذلك الطابق الأرضي والسقف، اشتعلت فيها النيران.

إسعاف المصابين



وقالت خدمة الإسعاف في لندن إنها عالجت أربعة مصابين في موقع الحادث ونقلت اثنين منهم إلى المستشفى. ولا تزال حالتهم غير معروفة في هذه المرحلة.

وأظهرت صور صادمة ألسنة اللهب الضخمة وهي تندلع في المبنى السكني والتجاري، فيما يحاول رجال الإطفاء يائسين إخماد الحريق. ولم يعرف بعد سبب الحريق الذي أدى إلى تصاعد سحب كثيفة من الدخان في السماء.

