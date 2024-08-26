استشهاد ستة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على خان يونس وغزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد ستة فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح مختلفة في قصف للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، على منزلين في مدينتي غزة وخان يونس.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال خمسة شهداء و١٥جريحاً من منزل تعرض للقصف في وسط حي الرمال بمدينة غزة، كما استشهد طفل وجرح عدد آخر، في قصف إسرائيلي استهدف بلدة عبسان بمدينة خان يونس، ليرتفع بذلك عدد شهداء المدينة خلال ٢٤ ساعة إلى ١٨ شهيداً وعشرات الجرحى.

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