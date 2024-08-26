كوريا الجنوبية تسجل 11 حالة إصابة بفيروس جدري القردة

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الاثنين، تسجيل 11 حالة إصابة بفيروس "جدري القردة" حتى الآن هذا العام، لكن جميع الحالات المكتشفة كانت من السلالة "كلايد 2" الأقل فتكا، موضحة أن آخر حالة تم الإبلاغ عنها كانت شهر أغسطس الجاري.

وذكرت الوكالة- في بيان، اليوم- أن السلطات الصحية عززت الفحص على الحدود؛ للتعامل مع السلالة الجديدة المميتة، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وأضافت أنه على عكس أمراض الجهاز التنفسي، فمن غير المرجح أن ينتقل المرض من خلال الأنشطة اليومية، مطالبة الجمهور بالحفاظ على التدابير الصحية الأساسية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر.. قررت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إعادة تصنيف المرض الفيروسي كمرض معدٍ يخضع للفحص على الحدود.