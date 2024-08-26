وزير خارجية لبنان ومسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يبحثان التطورات الميدانية بالمنطقة

ياسر رشاد - القاهرة -

بحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبناني الدكتور عبدالله بو حبيب، هاتفيا ، مع مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ، التطورات الميدانية في جنوب لبنان والمنطقة.

وأكد وزير الخارجية اللبناني ، خلال الاتصال الهاتفي ، وفقا لوكالة الأنباء الوطنية اللبنانية للإعلام ، ضرورة أن يمارس الاتحاد الأوروبي ضغوطا على إسرائيل لتوقف عدوانها المستمر على لبنان والالتزام بتنفيذ القرار 1701 ".

وأكد الجانبان أهمية استمرار الجهود والمساعي لإيقاف إطلاق النار في غزة باعتباره المدخل الأساس لوضع حد للتصعيد الدائر في المنطقة وتجنيبها حربا شاملة".

من جانبه، أكد بوريل تأييده "موقف لبنان المطالب بالتطبيق الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 1701.