شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين" تبدأ المقابلات الشخصية للراغبين فى الالتحاق بالنقابة يوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، المقابلات الشخصية للراغبين في الالتحاق بنقابة المحامين من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون الأحد القادم الموافق 1 سبتمبر.

وقالت نقابة المحامين إنه سوف يتم الإعلان عن الأسماء المحددة لإجراء المقابلة أمام اللجان المختصة، من خلال موقع النقابة.

وكان مجلس نقابة المحامين ناقش في اجتماعه الأخير برئاسة النقيب عبد الحليم علام، آلية تشكيل لجان تلقى ونظر طلبات القيد الخاصة بعضوية النقابة في جدولها العام، ووافق المجلس بأغلبيته على تشكيل 3 لجان مكونة من 5 أعضاء مجلس النقابة على أن يصح انعقادها بحضور 3 أعضاء، بالإضافة إلى لجنة تظلمات مكونة من 7 أعضاء ويصح انعقادها بـ 5 أعضاء.

وتوافق مجلس النقابة على تشكيل لجنة لإعداد ضوابط القيد، مكونة من كلا من: مجدي سخي وسعيد عبد الخالق ومحمد راضي مسعود ومحمد الكسار ويحيى التوني وسعيد جابر.

