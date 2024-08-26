قوى الأمن: توقيف سارقَي دراجات آلية في العديد من مناطق بيروت بالجرم المشهود

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "في إطار الملاحقة المُستمرّة للمتورّطين بعمليّات سرقة الدّراجات الآليّة في مختلف المناطق اللّبنانيّة وتوقيفهم، وبنتيجة الجهود الاستعلاميّة الّتي تقوم بها القطعات المختصّة في ​شعبة المعلومات​، توافرت معطيات لعناصر هذه القطعات عن ضلوع شخصَين مجهولَين بعمليّات سرقة دراجات آليّة في العديد من مناطق ​بيروت​".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "على أثر ذلك، باشرت الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف المشتبه فيهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويّتَيهما، وهما: "م. ع." (من مواليد عام 2002، سوري)، و"م. ح." (من مواليد عام 2002، سوري)".

وأشارت شعبة العلاقات العامّة، إلى أنّ "بتاريخ 2024-08-20 وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفتهما إحدى دوريّات الشّعبة، بالجرم المشهود، على متن درّاجة آليّة نوع "sym" لون ذهبي وأسود، تمّ ضبطها؛ وذلك في أثناء محاولتهما سرقة درّاجة لون أسود من محلّة "زيتونة باي"- وسط بيروت".

وكشفت أنّ "بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بسرقة العديد من الدّراجات من مناطق: "زيتونة باي"، عين المريسة، والواجهة البحريّة، وأنّهما كانا يقومان ببيعها لأحد الأشخاص في محلّة طريق المطار"، مبيّنةً أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّهما، وأودعا مع الدّراجة المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".