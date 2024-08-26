يزبك: خطاب نصرالله سطحي وكارثي وعقيدته القتالية ساقطة

إنتقد عضو تكتل "الجمهورية القوية"، النائب غياث يزبك خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأخير، واصفاً إياه "بالسطحي والكارثي"، مشيراً إلى أن "استهانته بصواريخ الكاتيوشا استخفاف بعقول اللبنانيين".

ورأى في حديث اذاعي، أن "بصفته خبيراً عسكرياً ومقاتلاً سابقاً في المقاومة اللبنانية، أن تصريحات نصرالله حول الكاتيوشا التي لا تتجاوز قيمتها الـ 10 آلاف دولار هي إهانة موصوفة للبنانيين"، معتبرا أن "الأوضاع ستستمر على حالها حتى ما بعد الانتخابات الأميركية، حيث لن تتمكن إسرائيل من إنهاء هذه المعركة بتسوية مشابهة لتلك التي انتهت بها حرب تموز 2006". وأشار إلى أن "الحكومة اللبنانية الحالية بأكملها مسؤولة عما يحدث في البلاد، متهماً كل من تواطأ وصمت وتحالف مع هذه السياسات بتحمل المسؤولية".

ولفت الى ان "حزب الله غير قادر على الرد بما يتناسب مع الهجمات التي تعرض لها، وأن إيران لا تريد الرد خوفاً من انتقام يستهدفها داخل أراضيها، بل تدفع بحزب الله للرد نيابة عنها لأن لبنان، أبناء الجارية"، معتبرا انه "إذا انتهت عملية غزة، ستنتهي معها إيران".

ودعا يزبك "السيد نصرالله إلى رفع يده عن لبنان"، مؤكدا ان "هذه الخطابات النارية لا تؤدي إلا إلى تدمير البلاد من دون تحقيق أي هدف في مواجهة إسرائيل"، منتقدا "حزب الله لعدم خوض المعركة حتى النهاية"، لافتا الى أن "عقيدة حزب الله القتالية ساقطة منذ 11 شهر حتى يومنا، وأن إسرائيل تمكنت من كسر هذه العقيدة عبر الطائرات المسيّرة التي تتصيد عناصر حزب الله، مما يمثل فشلاً استراتيجياً يجعل إسرائيل في موقف المنتصر".

واشار الى ان "الخطاب السياسي لحزب الله يعاني من تناقضات كبيرة"، معتبرا أن "الفشل في العمل العسكري ناجم عن نظريات سياسية وعسكرية لا تتماشى مع الواقع". وأكد أن "الأوضاع ستستمر على حالها حتى ما بعد الانتخابات الأميركية، حيث لن تتمكن إسرائيل من إنهاء هذه المعركة بتسوية مشابهة لتلك التي انتهت بها حرب تموز 2006".

وعن شعار قداس شهداء المقاومة اللبنانية، ذكر يزبك أن "الغد لنا يعكس التزام القوات اللبنانية الحياة والمبادئ التي نشأت عليها"، معتبراً أن" هناك نوعين من الشهداء: من يسقطون في أرض المعركة كجنود القوات، ومن يموتون ظلماً كما يحدث في الجنوب، حيث يعتبر الضحايا هناك نتيجة قرارات سياسية لا تتعلق بالقضايا الوطنية ولا يمكن تصنيفهم كشهداء بالمعنى التقليدي".