ذكرت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنّ "بعد عودتهم من خطوط القتال، أبلغ مقاتلونا عن تنفيذ كمين محكم استهدف قوّة صهيونيّة تحصّنت في أحد المنازل بقذيفة"TBG" مضادّة للتّحصينات وقذيفة أخرى مضادّة للأفراد، ومن ثمّ تفجير عين نفق فُخِّخت مسبقًا في قوّة قوامها 5 جنود تقدّمت للمكان، وأوقعوهم جميعًا بين قتيل وجريح؛ في منطقة القرارة شمال شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

كانت هذه تفاصيل خبر "كتائب القسام": استهدفنا جنودا إسرائيليين في القرارة وفجرنا عين نفق بآخرين وأوقعناهم بين قتيل وجريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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