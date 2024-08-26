اعلنت بلدية دير البلح، أن "الاحتلال أجبر قرابة 250 ألف فلسطيني على التهجير القسري من دير البلح خلال الـ72 ساعة الأخيرة"، لافتة الى "خروج مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح عن العمل جراء أمر إسرائيلي جديد بإخلاء المنطقة".

كانت هذه تفاصيل خبر بلدية دير البلح: الاحتلال أجبر 250 ألف فلسطيني على التهجير القسري من المنطقة خلال الـ72 ساعة الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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