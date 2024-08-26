شدّد وزير الخارجيّة الإيرانيّة عباس عراقجي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني، على أنّ "ردّ إيران على العمل الإرهابي الّذي قام به الکیان الصهيوني في طهران سيكون مؤکّدًا ودقيقًا ومحسوبًا"، موضحًا أنّ "إيران لا تسعى إلى توسيع وتصعید التّوتّر، على عكس الکیان الصهيوني، رغم أنّها لا تخشى منه".
من جانبه، هنّأ وزير الخارجيّة الإيطاليّة عراقجي، بمناسبة انتخابه وزيرًا للخارجيّة، معربًا عن قلقه إزاء "اتساع رقعة انعدام الأمن في المنطقة"، مطالبًا جميع الجهات بضبط النّفس وخفض التّوتّر.
وشدّد الجانبان في الاتصال على أهميّة توسيع العلاقات الثّنائيّة، واستمرار المشاورات بين البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر عراقجي: إيران لا تسعى لتصعید التوتر وردها على الکیان الصهيوني سيكون دقيقًا ومحسوبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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