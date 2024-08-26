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زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب تونغا

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ابوظبي - سيف اليزيد - ضرب زلزال بلغت قوته 6.9 درجات الاثنين تونغا الواقعة في المحيط الهادئ حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، في وقت يجتمع قادة أجانب في البلاد لحضور قمة إقليمية. 
ورغم أن الزلزال لم يتسبب في إطلاق تحذير من حدوث تسونامي، إلا أنه تم إخلاء بعض الشركات والمتاجر القريبة من الساحل لفترة وجيزة. 
وضرب الزلزال على عمق حوالي 106 كيلومترات (66 ميلا) لكن سرعان ما عاد الوضع إلى طبيعته في مدينة تعد الزلازل فيها شائعة نسبيا.
تقع تونغا على "حزام النار" وهي منطقة واسعة من النشاط التكتوني المكثف.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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