باكستان تواصل المفاوضات مع روسيا بشأن مشاريع الطاقة المشتركة

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بالوش أن بلادها تواصل المفاوضات مع روسيا بشأن المشاريع المشتركة في قطاع الطاقة.

وأضافت: "سنواصل مناقشة مختلف المشاريع التي يمكن لبلداننا إيجاد أرضية مشتركة بشأنها".

وتابعت: "تتعاون باكستان مع روسيا في قطاع الطاقة منذ فترة طويلة، نحن سعداء بالمفاوضات الأخيرة بين الجانبين حول التعاون في مجال الطاقة كما تناقش بلداننا إمدادات الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجات باكستان على المدى الطويل، وستستمر هذه المفاوضات".

وأشارت بالوش إلى أنه "في العام الماضي، تم توقيع عقد لتوريد الطاقة وتسلمنا أول سفينة بـ100 ألف طن من النفط إلى باكستان في العام الماضي، نحن سعداء جدا بهذا التعاون".

ووقعت روسيا وباكستان أواخر مايو 2021 في ظل حكومة عمران خان اتفاقية ستسمح في بالبدء في التنفيذ العملي لمد خط الأنابيب "السيل الباكستاني".