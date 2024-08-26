عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس الشرقية المحتلة وسط الضفة الغربية، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا صلوات تلمودية.

وأشارت الوكالة إلى أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت المئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية عند أبوابه، وأبواب البلدة القديمة، وفرضت قيودا على دخول المصلين.

مستعمرون يقتحمون دير قديس غرب رام الله بحماية شرطة الاحتلال

شهد اليوم الاثنين الموافق 26 أغسطس، اقتحام عشرات المستعمرين، قرية دير قديس غرب رام الله.. وفق لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وقالت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن عشرات المستعمرين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي الصهيونية، اقتحموا المنطقة الشرقية من القرية، وداهموا عددا من المنازل المهجورة، قبل انسحابهم من المنطقة.

كما كانت سلطات الاحتلال قد استولت قبل نحو شهر على 441 دونما من أراضي قرى دير قديس، وشبتين، ودير عمار.

الجدير بالذكر أن المستعمرين، بحماية قوات الاحتلال، صعدوا من اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم بشكل كبير، ومنذ مطلع عام 2024 وحتى نهاية يونيو، أقام مستعمرون 17 بؤرة استعمارية على أراضي المواطنين في الضفة الغربية.

وعلى صعيد آخر اقتحم مستعمرون، اليوم، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.