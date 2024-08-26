الكونغو الديمقراطية: 4779 حالة إصابة بجدرى القرود

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مسؤولون فى قطاع الصحة بالكونغو الديمقراطية، أن مقاطعة كيفو الجنوبية شرقى البلاد تشهد نموا سريعا فى أعداد المصابين بجدرى القرود بإجمالى 4779 حالة مسجلة حتى الآن فى المقاطعة وحدها، مشيرين إلى تشغيل مستشفيين جديدين لاستقبال المصابين فى المقاطعة.

ونقلت وكالة الأنباء الكونغولية الرسمية، اليوم الاثنين، عن أخصائي الأمراض الوبائية ومسؤول طوارئ جدري القرود بالإدارة الصحية لمقاطعة كيفو الجنوبية، الدكتور جوستين بنجيا، قوله "إن السلطات الصحية ستقوم بتشغيل موقعين جديدين لاستقبال المصابين بجدري القرود هذا الأسبوع في مركز لويرو لطب الأطفال وفي مستشفى ميتي العام، الواقعين على بعد 40 كم و23 كم على التوالي شمالي بوكافو (عاصمة المقاطعة) من أجل تخفيف الازدحام على مستشفى كارهاندا ـ كافومو في منطقة ميتي - مورهيسا الصحية في كيفو الجنوبية بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية".

وأضاف:" لقد قررنا تخفيف الازدحام في مركز مستشفى كارهاندا ـ كافومو (على بعد 30 كم شمالي بوكافو) لاسيما وأن معدل دخول المصابين يقدر بحوالي 150 مريضا يوميا فيما جرى تسجيل 1117 حالة بالفعل من حالات الإصابة بجدري القرود في هذه المستشفى من أصل 4779 في المقاطعة حاليا".

وذكرت وكالة الأنباء الكونغولية أن منطقة "كيمبي- لولينجي" الصحية بمدينة ميسيسي التابعة لإقليم "فيزي"، بمقاطعة كيفو الجنوبية، سجلت 290 حالة إصابة بجدري القرود حتى يوم 22 أغسطس 2024.

وفي مقاطعة كيفو الشمالية المجاورة، جرى تأكيد إصابة 72 حالة بجدري القرود حتى يوم أمس منذ الإعلان عن أول إصابة بالمرض في جوما (عاصمة المقاطعة) في الأول من يونيو الماضي.

وأشارت الوكالة إلى أنه في مقاطعة "كوانجو"، بجنوب غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية، جرى الإبلاغ حتى الآن عن 32 حالة إصابة بجدري القرود في 6 مناطق صحية تابعة للمقاطعة منذ بداية العام بينها حالة وفاة بالمرض.

وفي العاصمة (كينشاسا) تعد منطقة "ليميت" الصحية مركز وباء لجدري القرود، وسجلت مدينة كينشاسا خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 18 أغسطس الجاري 11 حالة مؤكدة بجدري القرود وتخضع حاليا للعلاج في المستشفى العام (مستشفى ماما يمو سابقا).

وسُجلت 21 حالة يشتبه إصابتها بالمرض في مقاطعة "لومامي العليا" بينها حالة وفاة لرجل في الخمسينيات من عمره، كذلك في مقاطعة "أوبانجي الجنوبية" (بشمال غرب الكونغو) جرى الإبلاغ عن حالتين جديدتين يشتبه إصابتهما بالمرض ويخضعان للعلاج حاليا.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية حذرت في يونيو الماضي من تفشي وباء جدري القرود في جمهورية الكونغو الديمقراطية خاصة في مقاطعة كيفو الجنوبية وأعلنت حينها رصد 9291 حالة إصابة بالمرض و419 حالة وفاة منذ بداية العام الجاري.

كان وزير الصحة الكونغولي، صامويل كامبا، قد أعلن الأسبوع الماضي، أن حكومة بلاده أطلقت خطة استجابة بقيمة 49 مليون دولار لمواجهة تفشي وباء جدري القرود، مشيرا إلى أن الخطة لا تشمل اللقاحات المضادة التي ستقدمها الدول المانحة.

وقال الوزير الكونغولي"إن بلاده بحاجة إلى 3.5 مليون جرعة لقاح، مضيفا أن هذه اللقاحات مكلفة للغاية، وتصل تكلفة الـ 3 ملايين جرعة منها إلى حوالي 600 مليون دولار أمريكي، موضحا أن جدري القرود أودى بحياة أكثر من 570 شخصا في الكونغو الديمقراطية منذ بداية العام من بين 16 ألفا و700 حالة إصابة مسجلة في البلاد خلال الفترة ذاتها، مُنبها إلى أن أولى حالات انتقال العدوى في شرق البلاد المضطرب كانت بسبب الاتصال الجنسي، الأمر الذي قد يزيد الوضع سوءا".