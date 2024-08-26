زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار أداء مجموعة طائرات بدون طيار

ياسر رشاد - القاهرة - أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون على اختبار أداء لمجموعة مختلفة من الطائرات بدون طيار، نظمها "معهد الطائرات بدون طيار التابع لأكاديمية علوم الدفاع.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الاثنين، أن كيم أشرف على تطوير أنواع مختلفة من الطائرات بدون طيار، أمس الأول /السبت/، ورافقه جو يونج وون، وري بيونج تشول، وباك جونج تشون، وغيرهم من كبار المسؤولين في اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي.

وبحسب الوكالة، حصل كيم جونج أون على معلومات مباشرة عن الطائرات بدون طيار قيد التطوير التي سيتم استخدامها ضمن نطاقات ضرب مختلفة هي مهاجمة أي أهداف للعدو على الأرض وفي البحر.

وتمكنت الطائرات بدون طيار من مختلف الأنواع من تحديد الأهداف المحددة وتدميرها بشكل صحيح بعد الطيران على طول مسارات محددة مسبقا.

وقال كيم، إن تطوير أنواع مختلفة من الطائرات بدون طيار وزيادة أدائها القتالي بشكل مطرد يلعب دورا مهما في الاستعداد للحرب في ضوء اتجاه العلوم العسكرية العالمية والخبرة القتالية في ساحات المعارك، وأضاف أنه من الضروري تطوير وإنتاج المزيد من الطائرات بدون طيار الانتحارية من مختلف الأنواع لاستخدامها في وحدات المشاة التكتيكية والعمليات الخاصة، فضلا عن الاستطلاع الاستراتيجي والطائرات بدون طيار الهجومية متعددة الأغراض.

ودعا إلى التطوير المستمر ليس فقط لأنظمة الأسلحة الاستراتيجية تحت الماء مثل الطوربيد النووي، ولكن أيضا لأنواع مختلفة من الطائرات بدون طيار الانتحارية تحت الماء بما يتوافق مع خصائص كوريا الشمالية كدولة بحرية، واختيار إدخال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بشكل استباقي في تطوير الطائرات بدون طيار، وحدد المهام التفصيلية والطرق للقيام بذلك.