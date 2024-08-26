سفينة فلبينية تتسبب في تصادم مع أخرى لخفر السواحل الصيني

محمد اسماعيل - القاهرة - الصين - (أ ش أ)

توغلت سفينة فلبينية داخل المياه المجاورة لـ "شيانبين جياو" في جزر نانشا تشيونداو الصينية، وتسببت في حدوث تصادم طفيف مع سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل الصيني قان يوي- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم /الاثنين/- إن توغل السفينة الفلبينية، التي تحمل الرقم 3002، تم دون إذن من الحكومة الصينية، مضيفا أنه اتخذ تدابير المراقبة المشروعة ضد السفينة الفلبينية.

وأضاف أن في حوالي الساعة 2:12 مساء، تجاهلت السفينة الفلبينية التحذيرات المتكررة من الجانب الصيني، وأبحرت عمدا نحو السفينة الصينية بطريقة غير احترافية وخطيرة، ما أدى إلى حدوث التصادم. مشيرا إلى أن المسؤولية عن هذا الحادث تقع بالكامل على عاتق الجانب الفلبيني.

وأوضح المتحدث أن خفر السواحل الصيني راقب السفينة الفلبينية طوال العملية وأبعدها، مضيفا أن عمليات خفر السواحل الصيني كانت احترافية وقياسية ومشروعة ومبررة.

وأشار إلى أن الاستفزازات الفلبينية الأخيرة انتهكت بشكل خطير السيادة الإقليمية للصين، وانتهكت إعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي، وأضرت بالسلام والاستقرار على الصعيد الإقليمي.

وتابع: "نحذر بشدة بأنه يجب على الجانب الفلبيني أن يتوقف على الفور عن الانتهاكات والاستفزاز، وإلا فسوف يتحمل كل العواقب".

وأكد أن الصين تتمتع بسيادة لا جدال فيها على "نانشا تشيونداو" والمياه المجاورة لها، بما في ذلك "شيانبين جياو"، موضحا أن خفر السواحل الصيني سيواصل تنفيذ أنشطة إنفاذ القانون لحماية السيادة الإقليمية للأمة الصينية وكذا حماية حقوقها ومصالحها البحرية.