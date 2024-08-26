بعد خطأ موظف.. حذف أعلام روسيا وبيلاروسيا من جدول بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ)

أعلن منظمو بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، اليوم الاثنين، عن تصحيح خطأ أحد الموظفين بإدراج أعلام لاعبي روسيا وبيلاروسيا المشاركين في البطولة ضمن جدول النتائج.

ولا يسمح للاعبي التنس المحترفين من روسيا وبيلاروسيا بالمشاركة في البطولات الرسمية إلا بصفة محايدة بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

ومع ذلك وقبل انطلاق بطولة أمريكا المفتوحة في نيويورك اليوم الاثنين، تم إدراج لاعبي روسيا وبيلاروسيا مثل أرينا سابالينكا ودانييل ميدفيديف بأعلام بلادهم بالخطأ في جدول نتائج مباريات المسابقة.

وقام منظمو البطولة بتصحيح الخطأ بعد إدراج 17 لاعبا من روسيا وثلاثة لاعبين من بيلاروسيا بعد التنبيه بهذا الخطأ.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأمريكي للتنس إن ما حدث سببه قيام أحد الموظفين باختيار ملف خاطئ.

وأضاف أن الأعلام لم تكن ظاهرة على الموقع الإلكتروني للبطولة، حيث أن نظام النتائج يكون متاحا فقط لوسائل الإعلام والجهات الرسمية الاحترافية.