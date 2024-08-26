شكرا لقرائتكم خبر عن حقوقى: التحالف الوطنى أسهم بشكل ملموس فى تحقيق طفرة تنموية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى لعب دورا بارزًا في دعم التنمية الوطنية وتعزيز حقوق الإنسان والمساهمة في الحوار الوطني، مضيفا أن التحالف الوطني يعد أحد أهم الفاعلين في مجال التنمية المستدامة في مصر والتنمية الوطنية من خلال شبكة منظماته المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف محمد عبد النعيم في تصريحات له، أن التحالف الوطنى نفذ العديد من المشروعات التنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لافتا إلى أن هذه المشروعات تشمل تطوير البنية التحتية في المناطق الأكثر احتياجًا، وتوفير فرص العمل والتدريب المهني، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، إلى جانب مشروعات حماية البيئة والموارد الطبيعية.

وأوضح أن التحالف الوطني لعب دورًا مهمًا في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث ساهم في تعزيز حقوق الإنسان بمصر ورفع الوعي بها على الصعيد المحلي والدولي، مشيرا الى أنه قدم خدمات صحية واجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا تعزيزا للحق فى الصحة والحماية الإجتماعية ، من خلال إنشاء عيادات طبية وتوفير الأدوية والخدمات الاجتماعية للمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة ومنخفضي الدخل.

وذكر محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الانسان، أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى أسهم بشكل ملموس في تحقيق طفرة تنموية كبيرة في مصر خلال السنوات الماضية ولعب دورًا محوريًا في دعم التنمية الوطنية وتعزيز حقوق الإنسان.

