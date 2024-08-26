بن غفير: على إسرائيل ألا تكتفي بضربة استباقية واحدة بل يجب أن نشن حربا حاسمة ضد حزب الله

اشار وزير الامن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، الى أن "وزير الدفاع يوآف غالانت ينحني أمام حركة حماس، ويجر دولة إسرائيل إلى صفقة غير شرعية. ويختار غالانت مواصلة سياسته التدميرية ذات المفهوم الانهزامي أيضاً ضد حزب الله في الشمال".
واعتبر في تصرحي، أنه "يجب على إسرائيل ألا تكتفي بضربة استباقية واحدة، بل يجب أن نشن حربا حاسمة ضد حزب الله، من شأنها أن تزيل التهديد في الشمال وتسمح للسكان بالعودة إلى منازلهم بأمان".
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