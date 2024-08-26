الكرملين: ما تقوم به كييف من أعمال عدوانية في كورسك لن تبقى دون رد

اشار المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الى أن "موضوع المفاوضات الروسية الأوكرانية فقد أهميته إلى حد كبير"، لافتا الى أن "ما تقوم به كييف من أعمال عدوانية في مقاطعة كورسك لن تبقى دون رد".
وفي وقت سابق امس، اعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ان "قوات كييف حقّقت تقدما محدودا في كورسك الروسية"، وذلك بعد أكثر من أسبوعين على شنها هجوما مباغتا في المنطقة، معلنا "سيطرتها على بلدتين إضافيتين".
وجاء في مداخلته المسائية "تحدّثت مع قائد الجيش أولكسندر سيرسكي، وقد أحرزت قواتنا تقدما في منطقة كورسك. ما بين كيلومتر واحد وثلاثة كيلومترات. تمت السيطرة على بلدتين إضافيتين"، مشيرا إلى "عمليات لا تزال جارية في بلدة أخرى".
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