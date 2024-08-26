الدفاع الروسية اعلنت استهداف مرافق البنية التحتية الحيوية للطاقة الاوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "قواتها شنت صباح اليوم هجوما واسع النطاق على مرافق البنية التحتية الحيوية للطاقة التي يستخدمها المجمع الصناعي العسكري الأوكراني".
واوضحت في التقرير اليومي، أن "الضربة نفذت بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو والبحر وطائرات بدون طيار، مؤكدة أن "جميع أهداف الهجوم قد تمت إصابتها".
وحسب بيانات الدفاع الروسية، فإن "مجموع خسائر الجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي بلغ نحو 1930 جنديا".
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