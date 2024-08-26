أكّدت مصادر فلسطينيّة لـ"النشرة"، أنّ "المستهدف في عمليّة الاغتيال الّتي شنّتها طائرة مسيّرة إسرائيليّة بصاروخ على سيّارة رباعيّة الدّفع عند أوتوستراد الشماع في صيدا، هو القيادي في حركة حماس "ع. ح"، قد نجا لكنّه أُصيب بجروح".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": نجاة قيادي في "حماس" استهدفته مسيّرة إسرائيلية داخل سيارته في صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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