وزير المالية التقى دريان: موازنة 2025 ستكون أمام مجلس الوزراء في الأيام القليلة المقبلة

اشار وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، بعد زيارته لمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، الى أن "الطبيعي ان نتشاور في الأوضاع التي تمر بها البلاد مع تشديدنا على أهمية التضامن وتوحيد الموقف الوطني في مواجهة الأخطار وتدارك تداعياتها. واستذكرنا المواقف الوطنية لرجل الدولة الكبير الرحل رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص الذي فقده لبنان بأكمله رجلا حريصا مخلصاً لوحدة بلده وتحصينه وطنياً وسياسياً واقتصادياً وإنسانيا".

ولفت الى ان "كما وعرضت لدريان للوضع الاقتصادي والمال الذي بدا يشق طريقه نحو الخروج من الأزمة والعودة الى الانتظام المالي الذي يستدعي من كل المؤسسات الدستورية التكامل في مجالي الإجراءات الحكومية والتشريعية. ويهمني ان أؤكد اننا ومن خلال التزامنا المواعيد الدستورية لإنجاز مشروع الموازنة قبل نهاية آب الحالي، فإننا اليوم نؤكد على هذا الالتزام بحيث ستكون موازنة 2025 أمام مجلس الوزراء في الأيام القليلة المقبلة بعدما بلغنا مرحلة وضع اللمسات الاخيرة عليها".