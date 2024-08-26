تنكيس الأعلام أمام السراي الحكومي حدادًا على وفاة سليم الحص

جرى صباح اليوم تنكيس الأعلام أمام السّراي الحكومي، في ضوء المذكّرة الّتي أصدرها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لإعلان الحداد الرّسمي على وفاة رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص.
وكانت قد نصّت المذكّرة على أنّه "تُنكّس حدادًا الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسّسات الرّسميّة والبلديّات كافّة، لمدّة ثلاثة أيّام اعتبارًا من يوم الإثنين ولغاية يوم الأربعاء الواقع فيه 2024/8/28 ضمنًا، وتُعدّل البرامج العاديّة في محطّات الإذاعة والتّلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الأليمة".
وكان العمل في السّراي قد توقّف اعتبارًا من الحادية عشرة قبل ظهر اليوم ولغاية السّاعة الثّانية بعد الظّهر، حدادًا على وفاة الحص، وإفساحًا في المجال للمشاركة في تشييعه، وذلك بناءً على مذكّرة أصدرها المدير العام لرئاسة مجلس الوزراء محمود مكية أمس.
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