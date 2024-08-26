"النشرة": غارة على طيرحرفا وتحليق متواصل للطيران الحربي الإسرائيلي فوق حاصبيا ومزارع شبعا

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، أنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي أغار مستهدفًا بلدة طيرحرفا"، لافتًا إلى أنّ "الطّيران المذكور ينفّذ طلعات جوّيّة على مستويات منخفضة ومتوسّطة، في أجواء مناطق عدّة في الجنوب اللّبناني".

بدوره، أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بـ"تحليق مكثّف للطّيران الحربي الإسرائيلي فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلّة، وصولًا حتّى أجواء البقاع، منفّذًا غارات وهميّة فوق المنطقة".