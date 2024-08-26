عبدالله تابع مع الأجهزة الأمنية السرقات المتزايدة لمحوّلات وخطوط الكهرباء في إقليم الخروب

أجرى عضو "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​بلال عبدالله​، سلسلة اتصالات هاتفيّة برئيس دائرة "كهرباء لبنان" في إقليم الخروب سعيد الحاج، وبالأجهزة الأمنيّة في المنطقة، لمتابعة السّرقات المتزايدة للمحوّلات وخطوط الكهرباء في قرى عدّة في إقليم الخروب. وتمّ الاتفاق على تكثيف الملاحقة والمراقبة، علمًا أنّ الأجهزة قد ألقت القبض على عدد من المرتكبين.

وللمناسبة، طلب عبدالله من القضاء المختص استدعاء أصحاب ورش الخردة والتّحقيق معهم، لمعرفة من يشتري النّحاس ويصدّره من مرفأ طرابلس، معتبًرا هذا الموضوع بمثابة إخبار للقضاء.