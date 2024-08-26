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أمين سر "إعلام البرلمان": مصر تبذل جهودا كبيرة لتخفيف التوتر الإقليمى

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الإثنين، 26 أغسطس 2024 03:00 م

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب إن استضافة مصر لجولة المحادثات الجديدة لوقف إطلاق النار يؤكد محورية دورها بالقضية الفلسطينية، وأن مفاوضات القاهرة هى الأمل الوحيد لإنقاذ المنطقة من حرب شاملة.

وشددت رشاد في تصريحات لـ"الخليج 365" على أن مصر تبذل جهودا دبلوماسية كبيرة هدفها تخفيف التوتر الإقليمي ووقف العدوان على غزة، موضحة أن هذه الجهود المصرية المضنية الرامية لوقف العدوان، خطوة جادة لوقف حالة العدوان والحرب غير المنتهية وسقوط الآلاف من الضحايا.

وأشارت رشاد إلى أن حرص مصر على وقف اطلاق النيران، يهدف للحفاظ على الدماء، والتمهيد لاقامة حياة طبيعية بعيدة عن دوائر الصراع.

ولفتت رشاد الى أهمية أن يقوم المجتمع الدولي ومجلس الأمن والإدارة الامريكية، بدورهم المتمثل في الضغط بقوة على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإقرار السلام والهدنة والبدء في تسليم الرهائن والأسرى.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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