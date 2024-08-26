شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ومحافظ الجيزة يناقشان سبل التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

في إطار دعم وتعزيز التعاون بين المؤسسات الصحفية القومية وأجهزة الدولة المختلفة، استقبل المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وتناولا خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين المحافظة والمؤسسات الصحفية القومية في مجالات الاعلانات واستغلال الأصول التابعة للمؤسسات الصحفية القومية داخل نطاق محافظة الجيزة.

شارك فى اللقاء الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، واسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وطارق لطفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر.