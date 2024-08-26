شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى ذراع إغاثى وإنسانى لتخفيف معاناة الشعب الفلسطينى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يحرص التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي،على مواصلة دوره المؤثر كذراع إغاثي وإنساني مهم لدعم جهود الدولة المصرية في تخفيف معاناة أهالي غزة، إذ كانت مصر في مقدمة الدول المساهمين لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث وصل حجم المساعدات المصرية نحو 80% من إجمالي حجم المساعدات الدولية.

وأطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عدد من القوافل التي تضم المواد الغذائية والعلاجية وأدوية وأجهزة طبية، بالإضافة إلى القوافل التي كان بها أطباء من جميع التخصصات، وذلك استجابة فورية لدعوة القيادة السياسية، وبالتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني تحت شعار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

واستمرارا لذلك الدور، فإنه في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين مصر وفلسطين، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، قام سفير دولة فلسطين بالقاهرة بزيارة تفقدية لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، وجاءت هذه الزيارة للتعبير عن التضامن مع مرضى السرطان من أبناء قطاع غزة الذين يتلقون العلاج في هذا الصرح الطبي الكبير، وتقديم الدعم المعنوي لهم.

ورافق السفير الفلسطيني في جولته التفقدية مجلس إدارة جمعية الأورمان ومؤسسة شفاء الأورمان، حيث قاموا بجولة شاملة على أقسام المستشفى المختلفة، بدءًا من قسم الاستقبال ومرورًا بغرف علاج اليوم الواحد والعلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي وغرف الأشعة وبنك الدم المتكامل ومعمل الباثولوجي.

وأكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على أهمية التعاون والتكامل بين المؤسسات الأهلية المصرية والفلسطينية، في تقديم الخدمات الطبية للمرضى من مختلف الفئات، خاصةً المرضى من قطاع غزة.

