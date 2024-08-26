مصدر عسكري يمني لـ"المسيرة": فرقاطة أوروبية حاولت اعتراض الهجوم على السفينة سونيون قبل فرارها

نقلت قناة "المسيرة" التابعة لحركة "أنصار الله" في اليمن، عن مصدر في قوات البحرية اليمنية، إشارته إلى أنّ "فرقاطة أوروبية حاولت اعتراض الهجوم على السفينة اليونانية SOUNION في البحر الأحمر قبل فرارها"، وهي السفينة التي ما تزال مشتعلة في البحر الأحمر إثر هجوم شنّته الحركة منذ 3 أيام.

وأوضح المصدر أنّ "الفرقاطة الأوروبية اعترضت الزورق الهجومي الأول فتحول الهجوم نحوها وجرى مهاجمتها بزورق ثان"، وقال: "عندما استشعر طاقم الفرقاطة أن الهجوم تحول نحوهم قرروا الفرار وأجلوا طاقم السفينة سونيون معهم".

وأضاف "نجدد التحذير للسفن من التلاعب بأجهزة التعارف ما يجعلها معرضة للاستهداف"، موضحا أنّ "السفن المستهدفة معلومة سواء أطفأت أو شغلت أجهزة التعارف وما عداها فهي آمنة وتستطيع الملاحة في منطقة عملياتنا".

وقال المصدر اليمني: "مستمرون في تطوير قدراتنا إسنادا لغزة وللشعب الفلسطيني ودفاعا عن بلدنا بوجه العدوان الأميركي البريطاني".