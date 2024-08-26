أعلنت وزارة الصحة في غزة، أنّ "القوّات الإسرائيليّة ارتكبت مجزرتَين ضدّ العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 30 قتيلًا و66 مصابًا خلال السّاعات الـ24 الماضية".
وأشارت إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السّابع من تشرين الأوّل 2023، إلى 40,435 شهيدا، و93,534 مصابًا"، مشيرةً إلى أنّ "آلاف الضّحايا لا يزالون تحت الرّكام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدّفاع المدني الوصول إليهم".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة في غزة: 33 قتيلًا و66 مصابًا في مجزرتين إسرائيليتين خلال الـ24 ساعة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.