الصحة في غزة: 33 قتيلًا و66 مصابًا في مجزرتين إسرائيليتين خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة في غزة، أنّ "القوّات الإسرائيليّة ارتكبت مجزرتَين ضدّ العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 30 قتيلًا و66 مصابًا خلال السّاعات الـ24 الماضية".

وأشارت إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السّابع من تشرين الأوّل 2023، إلى 40,435 شهيدا، و93,534 مصابًا"، مشيرةً إلى أنّ "آلاف الضّحايا لا يزالون تحت الرّكام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدّفاع المدني الوصول إليهم".